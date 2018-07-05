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Политическое убежище в России попросил болельщик из Нигерии

Он объяснил прошение опасениями за свою жизнь из-за участия в антиправительственных акциях.

Фото : Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС5 июля 2018, 14:41

В полицию Москвы обратился 31-летний гражданин Нигерии, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу в качестве болельщика, и попросил политическое убежище. Об этом РБК сообщил источник в главном управлении МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

«Мужчина рассказал, что на его родине он принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни», - уточнил собеседник в полиции.

Он отметил, что прошение соискатель убежища подал в ОВД «Перово».

Нигериец был передан сотрудникам миграционной службы управления внутренних дел Восточного административного округа для принятия решения о его статусе на территории России.


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