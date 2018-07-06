Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 6 июля

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Первую путёвку в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные Уругвая и Франции.
6 июля на чемпионате мира пройдут первые полуфинальные матчи, сообщает Zakon.kz.
Первую путёвку в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные Уругвая и Франции. Игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. Начало в 20:00 по времени Астаны. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питана.
Напомним, в 1/8 финала сборная Уругвая отправила домой команду Криштиану Роналду, а сборная Франции заставила паковать чемоданы игрокам команды Лионеля Месси.
Во втором матче дня встретятся национальные команды Бразилии и Бельгии. Матч пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», начало запланировано на 00:00. Игру рассудит Милорад Мажич из Сербии.
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