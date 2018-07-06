Причины исторического успеха сборной России на чемпионате мира назвали в ФИФА

Россия до сих пор не отошла от небывалого успеха – победы в серии пенальти над грозной Испанией. У всех в голове один вопрос: «Как у них это получилось?»

До старта мундиаля отношение к перспективам команды Станислава Черчесова было, мягко говоря, скептическим. Но сборная сделала все, чтобы страна могла ей гордиться. А ведь путь еще не завершен: впереди четвертьфинал с Хорватией. FIFA.com перечисляет причины успеха хозяев ЧМ-2018.

Сплоченный коллектив

Главный тренер Станислав Черчесов строил команду почти два года. Через сборную прошло множество футболистов, у прессы возникали вопросы по составу, но в итоге команда объединилась в монолитный отряд, где каждый готов на все ради общей цели.

Защитник Илья Кутепов в интервью FIFA: «Рецепт успеха в том, что мы все – не только те, кто выходит в стартовом составе, а вообще все, плюс тренерский и административный штаб – работали на одну-единственную цель. Все были одним целым. Неважно, играешь ты, не играешь, у нас в коллективе чувствуется поддержка со стороны всех. Это дало свои плоды».

Поддержка болельщиков

Когда после выстрела Яго Аспаса в серии пенальти мяч от ноги Игоря Акинфеева отлетел в сторону, «Лужники» отреагировали даже не криком – это был акустический удар, как при взлете самолета. Этот пенальти отразил не один Акинфеев. Его отразил весь стадион. А что в этот момент творилось на площадках Фестиваля болельщиков FIFA и по всей стране...

Полузащитник Роман Зобнин в интервью FIFA: «Если бы не наши болельщики, если бы не домашний Чемпионат мира, возможно, наши результаты были бы другими. 95 процентов – это заслуга болельщиков, которые нас поддерживают, гонят вперед, начиная с первого матча. Мы чувствовали их поддержку и не должны были подвести».

Предельная самоотдача

В прежние годы одним из главных упреков в адрес игроков сборной России было то, что они не отдают все силы на поле. Эти времена позади. На домашнем Чемпионате мира игроки сборной выдают все, что могут, и даже больше.

Нападающий Артем Дзюба после матча с Испанией: «Смогли победить только через такую игру – терпеть и биться, потом боль и судороги. Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а сегодня помогал как никогда. Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс».

Тактическая гибкость

Не так легко объяснить, какая тактика у сборной России. В каждом матче ЧМ-2018 хозяева не стеснялись подстраиваться под очередного соперника, чтобы использовать его слабые стороны. Скрупулезный план на игру от Станислава Черчесова принес результат.

Роман Зобнин: «Мы хорошо разобрали Испанию. Как они атакуют, какие у них минусы, какие проблемы в обороне, какие сильные качества. Четко следовали плану. Выдержали, выстояли, зная, какая у них атака. За исключением редких моментов практически ничего не дали им создать».

Физическая подготовка

Высокой оценки заслуживает работа тренеров по физподготовке сборной России, испанца Паулино Гранеро и Владимира Паникова, а также медицинского штаба во главе с Эдуардом Безугловым. Сборная России – одна из лучших на этом ЧМ по множеству показателей, связанных с физическим состоянием: общему пробегу, интенсивности прессинга, количеству и качеству отборов мяча.

Паулино Гранеро: «В последние два года мы старались соблюдать положительную динамику. Наша команда показывает хорошую физическую готовность, игроки дисциплинировано относятся к своим обязанностям, они понимают, что Чемпионат мира – возможность проявить себя на полную».

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