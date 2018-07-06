Букмекеры определили фаворитов первых игр 1/4 финала чемпионата мира

Коэффициент на победу «трехцветных» - 2.03.

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителей первой пары четвертьфиналистов чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

По мнению спортивных аналитиков, фаворитом первого поединка дня Уругвай-Франция, являются подопечные Дидьена Дешама. Коэффициент на победу «трехцветных» - 2.03. Котировка на проигрыш французов и победу уругвайцев - 4.65. Равный счет - 3.2.

«Чем дальше, тем сложнее давать прогноз. Абсолютно непредсказуемый сюжет матчей, а предматчевый расклад далеко не всегда, как выясняется, помогает разгадать, что же будет в самой игре. В этой паре считаю ключевым фактором - будет или не будет играть Кавани. Если будет, готов поставить на проход Уругвая, не будет, а в день, когда я пишу прогноз, это пока остаётся непонятным - тогда, думаю, Уругвай обречён. Забудьте матч Франции с Аргентиной, в отличие от которой у Уругвая есть тренер и оборона. Мбаппе, думаю, бежать будет некуда. Мне кажется в матче с такой командой как Уругвай, Франции будет очень сложно созидать, без пространства Мбаппе и другим игрокам атаки сложно что-то показать, а вот получится ли что-то у Уругвая в атаке целиком зависит от того, сыграет ли Кавани», - отмечает комментатор и радиоведущий Георгий Черданцев.

«Многое зависит от того, будет ли играть Кавани. Поскольку темнят, я полагаю, что с ним не все в порядке. Тогда Франция серьезный фаворит. А еще в этом случае Уругвай сделает ставку на оборону. Он и при Кавани бы ее сделал. Франция только и ждет, чтоб с ней (при реактивных Мбаппе и Гризмане) поиграли в открытый футбол. Так что я не жду большого числа голов. И рискну выбрать французов. Непростой выбор: классический низ или «ни одна не забьет», - считает спортивных эксперт Юрий Розанов.

По мнению букмекеров, вторую путёвку в полуфинал чемпионата после матча с Бельгией получит сборная Бразилии. Ставка на победу пятикратных чемпионов мира – 2.16. На победу их оппонентов - 3.68. Равный счет - 3.49.

«Многие считают, что это досрочный финал! Да, конечно есть французы, есть ещё несколько команд, к которым нельзя относиться без уважения. И все-таки именно Бразилия и Бельгия показывают на этом чемпионате самый выдающийся с точки зрения реализации мастерства атакующих игроков футбол. Я искренне верю в то, что их матч не может получиться скучным. Это будет игра от атаки! И Кевин Де Брёйне с Эденом Азаром и Дрисом Мертенсом, и Филипе Коутиньо с Неймаром наверняка сумеют придумать что-то, чтобы создать проблемы защитником, тем более, что линии обороны - не самые лучшие у обеих команд. Итак, положимся на то, что будет много открытого футбола, а, значит, получится верх. В любом случае, сухости в этом матче, подобной той, что была в игре шведов со швейцарцами, мы точно не увидим. Итак, играю верх со всех сторон»,- говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.

«Потенциально лучший матч турнира, и, надеюсь, он оправдает ожидания. Японский триллер должен был спустить бельгийцев с небес на землю. Особенно в плане «дырявости» их флангов, на что Роберто Мартинесу указывали еще до старта чемпионата мира. Есть мнение, что Янник Феррейра-Карраско присядет на лавку, а его место займет чуть лучше действующий в обороне Насер Шадли. Кроме того, японцы продемонстрировали слабые стороны игры в три центральных защитника – то же самое проделали с аргентинцами хорваты. Но сомневаюсь, что Мартинес откажется от этой схемы. Бразилия, как и Франция, набирает крейсерский ход, приближается к оптимуму Неймар. На исход ставить смысла не вижу, а вот на результативность – сам бог футбола велел»,- отмечает комментатор и журналист Дмитрий Мостовой.

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