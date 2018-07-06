Гризманн, Мбаппе, Жиру в составе сборной Франции на матч с Уругваем

Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира.

Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Уругвай – Франция, сообщает Zakon.kz.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 20:00 по времени Астаны.

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