Гризманн, Мбаппе, Жиру в составе сборной Франции на матч с Уругваем

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира.
Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Уругвай – Франция, сообщает Zakon.kz.
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.
Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 20:00 по времени Астаны.
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