До финала чемпионата осталось:

Гризманн, Мбаппе, Жиру в составе сборной Франции на матч с Уругваем

Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира.

Фото : tribunesports.net6 июля 2018, 19:01

Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Уругвай – Франция, сообщает Zakon.kz.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.
Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Команды разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 20:00 по времени Астаны.


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