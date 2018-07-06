Рафаэль Варан открыл счет в матче Уругвай – Франция

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Счет под конец тайма открыл Рафаэль Варан.
На стадионе в Новом Новгороде завершился первый тайм матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Уругвая и Франции, сообщает Zakon.kz.
Первый тайм завершился со счетом 1:0, в пользу «трехцветных». Счет под конец тайма открыл Рафаэль Варан. После передачи со стандарта в центр штрафной площади, Варан оторвался от соперников и головой отправил мяч в угол ворот.
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