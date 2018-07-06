Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира

Рафаэль Варан и Антуан Гризманн принесли победу французам.

Сборная Франции вышла в 1/2 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в четвертьфинале команду Уругвая, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе в Новом Новгороде и завершился со счетом 2:0, в пользу французских футболистов.

Счет под конец стартового тайма, на 40-й минуте игры открыл Рафаэль Варан. После передачи со стандарта в центр штрафной площади, Варан оторвался от соперников и головой отправил мяч в угол ворот.

На 61-й минуте игры сборная увеличила своё преимущество. Антуан Гризманн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч летел точно в руки голкипера, который неожиданно не смог его отбить.

Команда Уругвая завершила участие в турнире, сборная Франции прошла дальше, где в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия.

Уругвай – Франция – 0:2

Голы: Рафаэль Варан(40), Антуан Гризманн(61).

Составы команд

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Главный арбитр: : Нестор Питана (Аргентина).

6 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

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