Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира

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До финала чемпионата осталось:
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Рафаэль Варан и Антуан Гризманн принесли победу французам.
Сборная Франции вышла в 1/2 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в четвертьфинале команду Уругвая, сообщает Zakon.kz.
Матч прошел на стадионе в Новом Новгороде и завершился со счетом 2:0, в пользу французских футболистов.
Счет под конец стартового тайма, на 40-й минуте игры открыл Рафаэль Варан. После передачи со стандарта в центр штрафной площади, Варан оторвался от соперников и головой отправил мяч в угол ворот.
На 61-й минуте игры сборная увеличила своё преимущество. Антуан Гризманн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч летел точно в руки голкипера, который неожиданно не смог его отбить.
Команда Уругвая завершила участие в турнире, сборная Франции прошла дальше, где в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия.
Уругвай – Франция – 0:2
Голы: Рафаэль Варан(40), Антуан Гризманн(61).
Составы команд
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.
Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Главный арбитр: : Нестор Питана (Аргентина).
6 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
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