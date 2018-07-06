Неймар, Азар и Лукаку вошли в состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира

Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.

Фото : fifa.com

Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Бразилия - Бельгия, сообщает Zakon.kz. Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус. Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку. Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке