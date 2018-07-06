До финала чемпионата осталось:

Неймар, Азар и Лукаку вошли в состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира

Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.

Фото : fifa.com6 июля 2018, 23:18

Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Бразилия - Бельгия, сообщает Zakon.kz.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.


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