Неймар, Азар и Лукаку вошли в состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.
Стал известен состав матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Бразилия - Бельгия, сообщает Zakon.kz.
Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.
Матч состоится в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00.
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