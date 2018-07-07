Сборная Бельгии ведет в счете в матче с Бразилией после первого тайма

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Пятикратные чемпионы мира проигрывают со счетом 0:2.
Сборная Бельгии обыгрывает команду Бразилии в первом тайме матча ¼ финала чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Пятикратные чемпионы мира проигрывают в стартовом тайме со счетом 0:2.
Счет на 13-й минуте, автоголом открыл Фернандиньо, удвоил преимущество на 31-й минуте Кевин Де Брёйне.
Матч проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».
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