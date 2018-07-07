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Сборная Бельгии ведет в счете в матче с Бразилией после первого тайма

Пятикратные чемпионы мира проигрывают со счетом 0:2.

Фото : fifa.com7 июля 2018, 00:51

Сборная Бельгии обыгрывает команду Бразилии в первом тайме матча ¼ финала чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Пятикратные чемпионы мира проигрывают в стартовом тайме со счетом 0:2.

Счет на 13-й минуте, автоголом открыл Фернандиньо, удвоил преимущество на 31-й минуте Кевин Де Брёйне.

Матч проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».


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