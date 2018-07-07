Сборная Бразилии проиграла Бельгии и покинула чемпионат мира-2018

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

Сборная Бельгии обыграла в четвертьфинале чемпионата мира сборную Бразилии и вышла в полуфинальный раунд турнира, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

Бельгия вышла вперед на 13-й минуте с помощью автогола. После навеса с углового мяч отскочил от плеча полузащитника «Сити» Фернандиньо и отлетел в ворота бразильцев.

На 31-й минуете игры отличился Де Брёйне после результативной передачи от Ромелу Лукаку.

Бразильцам удалось отыграть один мяч на 76-й минуте, Ренато Аугусто после передачи от Филиппе Коутиньо головой забросил мяч в нижний угол ворот.

Пятикратные чемпионы мира, бразильцы выбыли из соревнования в 1/4 финала. В полуфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с командой Франции. Игра состоится в Санкт-Петербурге, 11 июля в 00:00.

Бразилия – Бельгия – 1:2

Голы: Фернандиньо(13), Кевин Де Брёйне(31), Ренато Аугусто(76).

Составы команд

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

6 июня. Казань. Стадион «Казань Арена».

Фото fifa.com

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!