Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 7 июля

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До финала чемпионата осталось:
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Последний билет в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Хорватии.
7 июля станут известны имена ещё двух полуфиналистов чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Первую путёвку разыграют сборные Швеции и Англии. Матч пройдет в Самаре, на стадионе «Самара Арена» в 20:00 по времени Астаны.
Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Бьорном Кёйперсом из Голландии.
Последний билет в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Хорватии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в 00:00 по времени Астаны.
Матч рассудит арбитр из Бразилии Сандро Риччи.
Напомним на пути к четвертьфиналу команда Станислава Черчесов обыграла сборную Испании, тогда как хорватская дружина одолела команду Аргентины.
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