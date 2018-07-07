Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 7 июля

Последний билет в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Хорватии.

7 июля станут известны имена ещё двух полуфиналистов чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Первую путёвку разыграют сборные Швеции и Англии. Матч пройдет в Самаре, на стадионе «Самара Арена» в 20:00 по времени Астаны.

Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Бьорном Кёйперсом из Голландии.

Последний билет в полуфинал чемпионата мира разыграют сборные России и Хорватии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в 00:00 по времени Астаны.

Матч рассудит арбитр из Бразилии Сандро Риччи.

Напомним на пути к четвертьфиналу команда Станислава Черчесов обыграла сборную Испании, тогда как хорватская дружина одолела команду Аргентины.

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