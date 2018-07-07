Букмекеры оценили шансы сборной России на выход в полуфинал чемпионата мира

Букмекеры больше верят в победу хорват, и предлагают ставку на их победу - 2.23.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» определили победителей второй пары четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz



По мнению букмекеров, фаворитом в первом поединке дня Швеция – Англия, являются представители Туманного Альбиона. Коэффициент на победу англичан - 1.92. Котировка на победу сборной Швеции - 5.02. Равный счет- 3.33.

«После матча с Колумбией многие заговорили о том, что англичане вроде бы не очень уверено играют в атаке. Однако, как мне кажется, дело не только в англичанах. Виноваты прежде всего колумбийцы, которые не просто оборонялись, но могли за счёт своего таланта переходить в контрнаступление и в концовке заставили Англию сомневаться в своих силах. Шведы - команда со своими достоинствами, команда дисциплинированная, строгая, достаточно быстрая и мощная, но давить на соперника она не в состоянии. Я полагаю, что её обороне придётся капитулировать не однажды. Так «сидеть в окопах» (как шведы сидели со швейцарцами) и ничего не пропускать больше не получится. Мой выбор на этот матч: индивидуальный тотал сборной Англии больше полутора. Англичане обожглись в концовке игры с колумбийцами, теперь они понимают, что 1:0 - это ещё не победа, и обязательно будут рваться ко второму голу!»,- говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.





«Шведы первыми вышли в четвертьфинал и, думаю, не очень рады, что играть им с англичанами, а не с колумбийцами. Опыт нейтрализации «горячих» латиноамериканских сборных у скандинавов уже есть. И опыт удачный – 3:0 с Мексикой. А вот с англичанами придется бодаться. С одной стороны, логично и закономерно было бы поставить на «низ». С другой, шведы, традиционно ассоциирующиеся с малой результативностью, в России забивают в каждом матче. Как и основной состав англичан. Поэтому, я рискну поставить на «Обе забьют». И впервые поставить на количество компенсированного времени»,- отмечает комментатор и журналист Дмитрий Мостовой.

Во втором матче Хорватия – Россия все не так однозначно. Букмекеры больше верят в победу хорват, и предлагают ставку на их победу - 2.23. На успех хозяев турнира можно поставить за - 4.06. Ничья - 3.08.

«Многое зависит от того, будет ли играть Кавани. Поскольку темнят, я полагаю, что с ним не все в порядке. Тогда Франция серьезный фаворит. А еще в этом случае Уругвай сделает ставку на оборону. Он и при Кавани бы ее сделал. Франция только и ждет, чтоб с ней (при реактивных Мбаппе и Гризмане) поиграли в открытый футбол. Так что я не жду большого числа голов. И рискну выбрать французов. Непростой выбор: классический низ или «ни одна не забьет»,- считает спортивных эксперт Юрий Розанов.

«Чем дальше, тем сложнее давать прогноз. Абсолютно непредсказуемый сюжет матчей, а предматчевый расклад далеко не всегда, как выясняется, помогает разгадать, что же будет в самой игре. В этой паре считаю ключевым фактором - будет или не будет играть Кавани. Если будет, готов поставить на проход Уругвая, не будет, а в день, когда я пишу прогноз, это пока остаётся непонятным - тогда, думаю, Уругвай обречён. Забудьте матч Франции с Аргентиной, в отличие от которой у Уругвая есть тренер и оборона. Мбаппе, думаю, бежать будет некуда. Мне кажется в матче с такой командой как Уругвай, Франции будет очень сложно созидать, без пространства Мбаппе и другим игрокам атаки сложно что-то показать, а вот получится ли что-то у Уругвая в атаке целиком зависит от того, сыграет ли Кавани», - отмечает комментатор и радиоведущий Георгий Черданцев.

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