Магуайр вывел англичан вперёд в матче 1/4 чемпионата мира

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До финала чемпионата осталось:
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Счет на 30-й минуте игры открыл защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр.
Завершился первый тайм матча ¼ финала чемпионата мира между сборными Англии и Швеции, сообщает Zakon.kz.
По итогам первых 45 минут счет на табло 1:0 в пользу англичан.
Счет на 30-й минуте игры открыл защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр.
Напомним, сборные Англия и Швеция борются за выход в полуфинал чемпионата мира.
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