До финала чемпионата осталось:

Магуайр вывел англичан вперёд в матче 1/4 чемпионата мира

Счет на 30-й минуте игры открыл защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр.

Фото : fifa.com7 июля 2018, 20:47

Завершился первый тайм матча ¼ финала чемпионата мира между сборными Англии и Швеции, сообщает Zakon.kz.

По итогам первых 45 минут счет на табло 1:0 в пользу англичан.

Счет на 30-й минуте игры открыл защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр.

Напомним, сборные Англия и Швеция борются за выход в полуфинал чемпионата мира.


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