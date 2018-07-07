До финала чемпионата осталось:

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

Фото : fifa.com7 июля 2018, 21:52

Сборная Англии обыграла Швецию в четвертьфинале чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

Счет на 30-й минуте игры открыл защитник «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайр, головой замкнув подачу с углового. Удвоил преимущество на 59-й минуте матча полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, блестяще обыграв верхний мяч, пробил над руками голкипера.

Соперником англичан в полуфинале чемпионата мира станет победитель пары Хорватия-Россия. Матч состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Швеция – Англия – 0:2
Голы: Гарри Магуайр(30), Деле Алли (59).
Составы команд
Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).
7 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

Фото fifa.com


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