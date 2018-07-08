До финала чемпионата осталось:

Хорватия-Россия: счет после первого тайма 1:1

Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал чемпионата мира.

Фото : fifa.com8 июля 2018, 00:48

Завершился первый тайм матча ¼ финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России, сообщает Zakon.kz.

Первым на 31-й минуте игры отличился Денис Черышев, исполнив дальний удар после передачи нападающего Артёма Дзюбы. На 38-й минуте игры Андрей Крамарич сравнял счет, замкнув головой передачу в центр штрафной российской дружины.

Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал чемпионата мира. Победитель пары в следующем раунде сыграет со сборной Англии.


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