До финала чемпионата осталось:

Основное время матча Россия – Хорватия завершилось вничью

По итогам двух таймов счет 1:1.

Фото : fifa.com8 июля 2018, 01:55

Сборные России и Хорватии не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

По итогам двух таймов счет 1:1.

Первым на 31-й минуте игры отличился Денис Черышев. После передачи Дзюбы, Черышев из-за предела штрафной пробил точно в «девятку», голкипер оказался бессилен.
Ответный гол хорваты забили на 38-й минуте игры. После точного наброса в штрафную, Андрей Крамарич с линии вратарской, головой отправил мяч под рукой падающего Акинфеева.

Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал чемпионата мира. Победитель пары в полуфинале чемпионата мира встретится со сборной Англии. Матч пройдет

Россия - Хорватия – 1:1
Голы: Денис Черышев(31), Андрей Крамарич(39).
Составы команд
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).
Главный арбитр: Сандро Рикки (Бразилия).
7 июля. Сочи. Стадион «Фишт».


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