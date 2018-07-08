Основное время матча Россия – Хорватия завершилось вничью

По итогам двух таймов счет 1:1.

Сборные России и Хорватии не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

По итогам двух таймов счет 1:1.

Первым на 31-й минуте игры отличился Денис Черышев. После передачи Дзюбы, Черышев из-за предела штрафной пробил точно в «девятку», голкипер оказался бессилен.

Ответный гол хорваты забили на 38-й минуте игры. После точного наброса в штрафную, Андрей Крамарич с линии вратарской, головой отправил мяч под рукой падающего Акинфеева.

Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал чемпионата мира. Победитель пары в полуфинале чемпионата мира встретится со сборной Англии. Матч пройдет

Россия - Хорватия – 1:1

Голы: Денис Черышев(31), Андрей Крамарич(39).

Составы команд

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Главный арбитр: Сандро Рикки (Бразилия).

7 июля. Сочи. Стадион «Фишт».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!