Чуда не произошло: Сборная России проиграла Хорватии и вылетела с чемпионата мира

Сборная России проиграла в серии пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная России проиграла команде Хорватии и покинула турнир, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел в Сочи на стадионе "Фишт" и завершился со счетом - 2:2, пенальти - 3:4, где точнее оказались хорваты.

Счет на 31-й минуте игры открыл Денис Черышев. После передачи Дзюбы, Черышев из-за предела штрафной пробил точно в «девятку», голкипер оказался бессилен.

Ответный гол хорваты забили на 38-й минуте игры. После точного наброса в штрафную, Андрей Крамарич с линии вратарской головой отправил мяч под рукой падающего Акинфеева.

Команды не выявили победителя в основное время, арбитр добавил два тайма по 15 минут.

В дополнительное время едва появившись на поле Ведран Чорлука вывел сборную Хорватии вперед. После навеса углового Вида головой отправил мяч точно в ворота россиян.

Спас хозяев турнира Марио Фернандес, форвард головой замкнул идеальный пас Дзагоева со штрафного и сравнял счет.

Дополнительное время матча завершилось ничьей - 2:2. В серии пенальти россияне проиграли со счетом 3:4.

У россиян забили Дзагоев, Игнашевич, Кузяев, не забили Смолов, Фернандес.

У хорват точнее оказались Брозович, Модрич, Вида, Ракитич, не забил Ковачич.

Хозяева турнира – сборная России покидает чемпионат. Сборная Хорватии в полуфинале мирового первенства встретится со сборной Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Россия - Хорватия – 2:2

Голы: Денис Черышев(31), Андрей Крамарич(39), Ведран Чорлука (101), Марио Фернандес (115), пенальти: Брозович, Дзагоев, Модрич, Игнашевич, Вида, Кузяев, Ракитич.

Составы команд

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Главный арбитр: Сандро Рикки (Бразилия).

7 июля. Сочи. Стадион «Фишт».

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