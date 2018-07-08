До финала чемпионата осталось:

Игнашевич объявил о завершении карьеры

Также Сергей сообщил, что в декабре получит тренерскую лицензию.

Фото : © РИА Новости. Рамиль Ситдиков8 июля 2018, 06:05

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры, пишет РИА Новости.

"Этот чемпионат мира для меня последний, этот матч был последним в моей карьере, в том числе и клубной. Если бы не чемпионат мира, то закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией для меня. У меня сейчас чувство радости и успокоения. Я заканчиваю на хорошей ноте, я играю на чемпионате мира, играю в четвертьфинале в отличной команде с отличным тренером, с настоящим тренером и с футболистами, которые отдают себя полностью в игре", - заявил Игнашевич.

Также Сергей сообщил, что в декабре получит тренерскую лицензию.


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