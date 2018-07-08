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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Также Сергей сообщил, что в декабре получит тренерскую лицензию.
Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры, пишет РИА Новости.
"Этот чемпионат мира для меня последний, этот матч был последним в моей карьере, в том числе и клубной. Если бы не чемпионат мира, то закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией для меня. У меня сейчас чувство радости и успокоения. Я заканчиваю на хорошей ноте, я играю на чемпионате мира, играю в четвертьфинале в отличной команде с отличным тренером, с настоящим тренером и с футболистами, которые отдают себя полностью в игре", - заявил Игнашевич.
Также Сергей сообщил, что в декабре получит тренерскую лицензию.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY
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