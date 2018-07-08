Бузова сделала предложение руки и сердца

Слово за футболистом.

Телеведущая и актриса Ольга Бузова записала особое видеообращение к лучшему бомбардиру России на ЧМ-2018 Денису Черышеву после его гола хорватам, сообщает Eurosport.

«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи».

В 2012-16 годах Ольга была замужем за футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Черышев открыл счет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии. Это был его четвертый гол на турнире.

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