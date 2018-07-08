Путин отреагировал на проигрыш сборной России на ЧМ-2018

О его реакции рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин смотрел матч российской сборной по футболу с командой из Хорватии и считает футболистов героями, уступившими в красивейшей игре. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» — сказал Песков.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что глава государства позвонил, выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили», — отметил наставник россиян.

Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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