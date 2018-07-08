Смолов объяснился за нереализованный пенальти

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Смолов не сумел реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов.
Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал поражение российской команды от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что произошло. Для меня счастье быть частью этой команды. Я горжусь нашей страной. И еще — спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто», — заявил футболист.
Нападающий также высказался о незабитом пенальти.
«Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Хочу сказать только, что в моей голове сейчас слова Майкла Джордана. Сказанные уже после завершения карьеры. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто не реализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации», — добавил он.
7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не сумел реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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