ФИФА заинтересовалась словами хорватского футболиста «Слава Украине!»

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Вида после победы в четвертьфинале ЧМ над Россией записал видео, в котором кричал «Слава Украине!». Позже хорватский футболист назвал видеозапись шуткой.
Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за лозунг «Слава Украине!» после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 против команды России. Об этом сообщает The Sun.
«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — заявили представители федерации. В федерации отметили, что не вынесут вердикт по поводу этого эпизода, пока не соберут все материалы.
В соответствии с 54-й статьей дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности члены сборной Хорватии могут быть дисквалифицированы на два матча, а также должны будут уплатить денежный штраф.
Вида после победы в четвертьфинале ЧМ над Россией записал видео, в котором кричал «Слава Украине!». Позже хорватский футболист назвал видеозапись шуткой.
Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».
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