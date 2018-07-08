Тренер сборной России назвал главное достижение своих подопечных

Станислав Черчесов: футболисты сборной России стали со страной единым целым.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил своим игрокам, что их главное достижение на чемпионате мира заключается в том, что они стали со страной по-настоящему единым целым. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сборная в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти.

"Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!" - сказал игрокам Черчесов, слова которого приводятся в микроблоге российской сборной в Twitter.

Для российской команды выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на мировых первенствах.

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