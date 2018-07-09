В Сети появилось фото травмы российского защитника после игры с Хорватией

В Сети появилось фото травмы российского защитника Ильи Кутепова после игры с Хорватией, сообщает Zakon.kz.

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше!

Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav