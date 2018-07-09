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В Сети появилось фото травмы российского защитника после игры с Хорватией

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше.

Фото : sovsport.ru9 июля 2018, 09:14

В Сети появилось фото травмы российского защитника Ильи Кутепова после игры с Хорватией, сообщает Zakon.kz.


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