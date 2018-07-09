В Сети появилось фото травмы российского защитника после игры с Хорватией

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Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше.
В Сети появилось фото травмы российского защитника Ильи Кутепова после игры с Хорватией, сообщает Zakon.kz.
Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше!— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.
Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav
8 июля сборная России проиграла Хорватии и вылетела с чемпионата мира. Матч прошел в Сочи на стадионе "Фишт" и завершился со счетом - 2:2, пенальти - 3:4, где точнее оказались хорваты.
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