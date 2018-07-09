Что творится в России после поражения сборной на ЧМ

День был наполнен слишком разными эмоциями.

7 июля в 1/4 финала команды завершили основное время со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти хорватам удалось пройти дальше. Eurosport рассказал о том, что творится в России после поражения сборной на чемпионате мира 2018.

Данил Тармасинов

Локация: Сочи

Ты бредешь от стадиона «Фишт» к хостелу и вокруг тебя люди. Потом поток стихает, ты остаешься сам с собой и понимаешь, как чувствует себя Федор Смолов в серии пенальти – вроде только что все кругом жужжало и громыхало и вот стихло. Мимо проезжают машины, ты плетешься по вечным сочинским артериям, которые закручены сильнее кишечника в человеческом организме.

По тротуару навстречу идут двое кавказцев. Один разговаривает по телефону, и проходя мимо меня, максимально агрессивно кричит в трубку: «Да иди ты». Нужен контекст: третий час ночи, на улице ни одного фонаря, вокруг только какие-то рельсы и пустошь, дорогу освещают фары автомобилей. Даже если бы я шел с девушкой на первом свидании, она не упрекнула меня за то, что мы прибавили скорость.

У самого хостела стоял пьянющий парень, завернутый в российский триколор. У него в руках не было открытых бутылок, но по одному виду понятно, что ничего кроме последние пять часов он не держал. Внезапно рядом с ним остановился черный внедорожник, из тачки сказали: «Мужик, дай флаг». Бедняга нетрезво пробормотал что-то отрицательное. Уговоры продолжились на пацанском уровне: «Да дай, чо ты», «Чо тебе жалко» и так минуты три. Богачи оперативно поняли, что ловить нечего, и дали по газам. Пешеход довольно закутался во флаг.

Локация: поезд Саратов – Тамбов

Билетов на «Ласточку» или другую электричку не было, так что добираться в Краснодар пришлось в плацкарте. Прощаюсь с админом хостела в 9:30 и прыгаю в маршрутку – везет, что это не стартовая остановка, там водилы стоят по принципу «Пока полная не наберется – не поедем». Если вы думаете, что слышали что-то такое в Comedy Club 15 лет назад, то знайте: сочинские маршрутки вне времени. Внутри отдаешь шоферу с непременно мохнатой рукой (Адлер, детка) 64 рубля и удивляешься, что за путь сюда платил полтинник.

В вагоне бедняги, которые мчатся с родины Смолова на родину Жиркова – болельщиков не так много. Со мной в отсеке сидит полный мужчина с подругой, который сипит кому-то по телефону: «Так болел, что аж голос сорвал». Потом жалуется: «Завтра к 6 утра на работу. А я вчера с 9:00 пил». Его леди смотрит то ли с недоверием, то ли с порицанием.

Иногда в разговорах проходящих мимо людей слышится про Игнашевича и Самедова, но это не испанские возгласы на групповом этапе – латиносы озолотили РЖД две недели назад, сейчас такого нет.

Спустя шесть часов в Краснодаре ничего не напоминает о футболе. Где-то в Москве бешеные толпы орут на Воробьевых горах. В городе, где жила сборная Испании, на вокзале ровно ноль плакатов о ЧМ-2018, ровно ноль напоминаний о большой трагедии сборной. Может, оно и к лучшему.

Михаил Бирюков

Локация: поезд Сочи – Санкт-Петербург

После поражения сборной России люди неохотно тянулись на вокзал Олимпийского парка. Отчаянные, обреченные, но в то же время счастливые: сборная России по пенальти проиграла право за полуфинал ЧМ. Хотя по средним арифметическим прогнозам вообще не должна была выходить из группы, Россия и полуфинал в одном предложении – это же оксюморон.

Только представьте, что бы происходило в Сочи, если сборная России сделала это. Просто умножьте эмоции от гола Марио Фернандеса на три. Сто процентов, болельщики бы полезли на ночные купания, а в Олимпийском парке гремела вечеринка не хуже тех, что состоялись в 2014-м. Сам Сочи и задумывался как город тусовок. На обратный поезд было бы всем плевать.

Вместо этого по аллеям Имеретинской долины раздавалось размеренное «Россия, Россия!». Не такое громкое, как после прежних матчей, но тоже гордое и патриотичное. Мой поезд отправлялся в половину третьего ночи, но никто в вагоне не торопился спать. Никаких увесистых диалогов, никакой плацкартной аналитики – все хотели остаться наедине с личными переживаниями и молча погрустить на койке.

Этот день был наполнен слишком разными эмоциями. И менялись они так же часто, как у людей с психическим расстройством. Мое купе отходило от шока слишком долго, и полностью проснулось только к 13 часам. Но эмоции те же: горечь и умиротворение. Разговоры становятся все короче, спутники все молчаливее – за месяц болельщики устали от переездов и бесед.

35 часов с тремя незнакомыми людьми в купе – новая ситуация для меня. Поезд с матча забит, хотя весь перегон на матч, из Петербурга до Адлера, я отлеживал в пустом купе. С одной стороны, это круто – пространства в кабине немного, можно вытянуть ноги, разложить на столике ноутбук, врубить сериал и не просыпаться по ночам от храпа соседа. С другой стороны, скучно – случайный перуанец не расскажет байку, как он познакомился с русской чикитой у вокала в Саранске.

Вечером я пошел искать приключения в вагон-ресторан – по традиции самое тусовочное место поезда – но и там тишина. В ресторане зависали парочки за 35 и несколько пьяных русских мужиков. «Балтика» закончилась», – говорит официантка. Я перевожу взгляд на русскую компанию и понимаю, кто истребил самое дешевое пиво. В процессе разговора за жизнь, мужики сцепились в проходе – похоже, они все-таки друзья, но после одной из банок что-то пошло не так. Драки не будет – рядом сидят полисмены, но пиво за этот стол больше не приносят.

В вагон постепенно заходят иностранцы. Они друг друга не знают, но группируются вместе – выпившие русские мужики не вызывают доверия. Немцы и мексиканцы только что играли друг против друга, теперь они за одним столиком. Обсуждают, какой клуб круче – «Реал» или «Ливерпуль» – и почему провалилась сборная Лёва. Под конец чемпионата эти диалоги надоедают: меняются только люди, разговоры остаются теми же.

«Я, конечно, за Германию не болел – мы же воевали. Но они знатно облажались», – вклинивается в разговор русский, просит перевести его пассаж, и направляет беседу в политику. Ему важно высказаться про курс Путина, но иностранцев эта тема не интересует. Похоже, атмосферы в этом поезде не будет – иду досматривать сериал.

Тимофей Загорский

Локация: Прага

После провала польской сборной на чемпионате и успеха российской в этой стране с бело-красным флагом снова заговорили о Черчесове – а что, если невозмутимый тренер с усами возглавит их команду? Станислав Саламович уже работал в Варшаве и запомнился двумя вещами: хамским поведением на пресс-конференциях и нескромными результатами в футболе (титул чемпиона и Кубок Польши).

Eurosport постарался и узнал, что среднестатистические поляки думают про лучшего русского тренера в данный момент.

Яро Лакоми, Познань, 26 лет, инженер

Несмотря на то, что в польском чемпионате довольно много денег с инвестиций спонсоров и телевидения, наша лига не очень сильна по сравнению с другими европейскими странами. Отчасти это связано с тем, что мы покупаем иностранных звезд, только если они уже заканчивают карьеру. Они уже не хотят играть. Руководство давит на тренеров, чтобы они ставили этих звезд в основу, потому что было потрачено много денег и что их нельзя вот так выкинуть впустую.

Черчесов был одним из немногих, кто наплевал на это правило, и все те звезды (по нашим меркам), которые не тянули на соответствующий уровень и не выполняли его указания, просто сидели на скамейке. Черчесов выпускал молодых игроков. Это принесло грандиозные результаты – первое место в чемпионате и Кубок в первый же год.

Я, как и большинство поляков, считаю, что Черчесов был лучшим иностранным тренером в истории Экстракласы. Здесь его очень уважают, и в том числе жители Варшавы, с которыми я ездил в Волгоград на чемпионат. Хотел бы я, чтобы Черчесов возглавил польскую сборную? Конечно! Но я думаю, что теперь он герой в России. Будет сложно вернуть его в Польшу.

Якуб Кубанчик, Лодзь, 27 лет, финансист

Знаю точно, что болельщики «Легии» без ума от Черчесова, и они были очень счастливы, когда клуб тренировал он, потому что тогда команда играла красиво. У Стаса твердая рука. Он не дал игрокам свободу, не позволил им его запугать. Знаю, что «Легия» хотела его продлить, но они не могли себе этого позволить.

Что поляки думают о Черчесове? Думаю, они его уважают, они знают, что он тот тренер, который знает, какую установку дать перед конкретным матчем, он всегда готов к бою с любым противником! Но некоторые также не любили его из-за того, как он грубо вел себя на пресс-конференциях, но это потому что он был лучшим! Кто-то любил его за это, кто-то – нет.

Павел Шестовицки, 32 года, Белосток, прораб

В Польше все хорошо знают Черчесова. Здесь его уважают вообще все поляки. На днях президент Польской футбольной ассоциации не продлил контракт с предыдущим тренером Адамом Навалкой. То есть в настоящее время наша сборная без тренера. И я думаю, что 95 % поляков хотели бы, чтобы Черчесов был следующим польским тренером. Здесь все его хорошо знают, потому что он тренировал «Легию» и выигрывал с ними титулы. Здесь все знают, что это тренер с харизмой. И самое главное – он знает, как схватить своих футболистов за яйца. Было бы здорово, если такой тренер, как он, поработал с нашими звездами типа Левандовского и Шченсны. Вот было бы весело!

Для меня лично Черчесов – фаворит. Думаю, это правильный человек, который может оказаться здесь, в нужном для него месте. В Польше уже ходят слухи, что после успешного чемпионата для россиян Черчесова вообще оторвут куда-нибудь за границу. Но кто знает. Тут про него много шутят: про его стиль и про его методы тренировок. И шутят в хорошем смысле этого слова. Мы все думаем, что его методы и жесткая рука в отношениях с игроками были бы идеальны для нашей сборной.

Томаш Смоковски, 40 лет, Варшава, журналист

Я встречался с ним несколько раз. Мы разговаривали наедине и также открыто в эфире. Наши журналисты держатся от него на расстоянии, ну это потому что он слегка запугивал их своей серьезностью. Он очень специфичный человек, ему не нравится слово «проблема». Однажды он заявил нам: «Зачем вы, поляки, каждый разговор о футболе начинаете со слова проблемы?». Зато он очень честный мужчина. Когда он видит, что собеседник разбирается в футболе, он относится к нему с уважением.

Он добился великолепных результатов с «Легией». Сначала над ним все смеялись и делали мемы про русского медведя, который приехал разбираться со звездами из «Легии», приказал им снять подковы и гнать в Тайгу на пробежку в 35 километров. Но это только шутки. В Польше о нем говорят хорошо. Даже руководители «Легии», с которыми он не договорился по деньгам, отвечают, что он отличный тренер с жесткой, но честной рукой. Кто-то даже поддерживает его в польском твиттере. Знаете почему? Потому что у него «Легия» в сердце. Он даже на фотографиях показывает их символ – букву L.

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