Болельщицы ЧМ-2018: ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола

Они просто шикарны.

Фанатка сборной Франции предвкушает полуфинал

Болельщица сборной Швейцарии, наверное, уже дома

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Девушка из Колумбии привлекает внимание

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Источник: Eurosport.ru

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