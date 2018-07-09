До финала чемпионата осталось:

Болельщицы ЧМ-2018: ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола

Они просто шикарны.

Фото : instagram9 июля 2018, 15:06

Фанатка сборной Франции предвкушает полуфинал

Болельщица сборной Швейцарии, наверное, уже дома

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Источник: Eurosport.ru


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