Болельщицы ЧМ-2018: ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Они просто шикарны.
Фанатка сборной Франции предвкушает полуфинал
Болельщица сборной Швейцарии, наверное, уже дома
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Девушка из Колумбии привлекает внимание
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Без нее Англии было бы грустно
Поклонница сборной Бразилии просто наслаждалась футболом
Источник: Eurosport.ru
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