Вратарь сборной СССР подверг сомнению "подвиг" команды Черчесова

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Эксперт считает, что подопечным Станислава Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами
Известный в прошлом вратарь сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев подвел итоги ЧМ-2018. Ветеран весьма критично отнесся к триумфу отечественных футболистов, пишет dni.ru.
Эксперт считает, что подопечным Станислава Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами. "Если бы Перишич во втором тайме не попал в штангу, и до пенальти дело не дошло бы", – заявил он.
При этом Дасаев отдал должное команде Станислава Черчесова за "двустороннюю игру", передает "Советский спорт". "Мы атаковали меньше, но все же атаковали", – признал специалист.
Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российская сборная подвиг, Дасаев ответил: "Я вас умоляю, о чем вы говорите? Обыграть Египет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти – испанцев? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", – объяснил свою позицию спортивный деятель.
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