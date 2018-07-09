Главному тренеру сборной России «отрезали» палец на граффити

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Какой подтекст вандалы вложили в свой поступок, не ясно.
В Петербурге испортили граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Вандалы закрасили указательный палец на портрете Черчесова, сообщает НТВ.ru.
Граффити с изображением Черчесова появилось на стене трансформаторной подстанции в Петроградском районе Северной столицы. Художники подписали его цитатой из песни группы «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!».
По словам руководителя арт-группы HoodGraff Артема Буржа, который участвовал в создании граффити, портрет Черчесова был нарисован в знак признания успехов, которых добилась сборная России на чемпионате мира.
Теперь же палец тренера выглядит так, будто его отрезали. Какой подтекст вандалы вложили в свой поступок, не ясно. В соцсетях считают, что палец закрасили эмоциональные болельщики после поражения российских футболистов в матче командой Хорватии.
_________________________________________________________________________________________________________________
Читайте также: Чуда не произошло: Сборная России проиграла Хорватии и вылетела с чемпионата мира
_________________________________________________________________________________________________________________
Между тем уличные художники из HoodGraff уже пообещали, что в ближайшее время исправят граффити. В правоохранительные органы художники обращаться не собираются.
Добавим, что ранее городские власти предписали полностью закрасить рисунок из-за жалобы одного из жителей района. Однако собственник объекта «Ленэнерго» договорился об отсрочке до 1 ноября, передает РИА Новости.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|11 июля в 00:00
|-
|12 июля в 00:00
|-
|14 июля в 20:00
|-
|15 июля в 21:00
|-