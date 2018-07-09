До финала чемпионата осталось:

Черышев и Дзюба вошли в сборную открытий чемпионата мира-2018 по футболу

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Фото : ЯСИА9 июля 2018, 17:49

Популярный телеканал ESPN cоставил символическую сборную открытий чемпионата мира-2018 по футболу, проходящего в России, сообщают Vesti.kz.

В этот список вошли Денис Черышев и Артем Дзюба, ставшие лучшими бомбардирами сборной России на домашнем мундиале. Черышев в пяти матчах турнира забил четыре мяча, уступив по этому показателю только нападающему сборной Англии Харри Кейну, в активе которого шесть голов. Дзюба в пяти играх отметился тремя голами и дважды ассистировал партнерам.

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Полностью сборная открытий ЧМ-2018 по версии ESPN выглядит следующим образом:

Вратарь: Чо Хен У (Южная Корея);

Защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция);

Полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония);

Нападающие: Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

8 июля сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.


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