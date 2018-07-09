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Португальская «скорая» пошутила над привычкой Неймара симулировать

В соцсетях после матча Бразилия — Португалия появилось множество роликов, высмеивающих поведение Неймара на поле.

Фото : Сегодня9 июля 2018, 22:48

Известный футболист, нападающий сборной Бразилии Неймар стал «лицом» социальной рекламы португальской скорой помощи. Изображение спортсмена выложили в официальном twitter-аккаунте Национальной службы скорой помощи (ИНЕМ) Португалии, сообщает ura.news.

«75,8% вызовов экстренной помощи не являются экстренными», — говорится в подписи к фото, на котором изображен упавший Неймар.

Футболист широко открыл рот и поднял руку вверх, как бы громко прося помощи.

В соцсетях после матча Бразилия — Португалия появилось множество роликов, высмеивающих поведение Неймара на поле.Так, пользователи сравнили футболиста с мышью, которая в вирусном ролике Рунета укатывается от поймавшей ее кошки, симулируя смерть. Также забавную пародию на Неймара сделали дети на футбольной тренировке. Болельщики из Бельгии потроллили своих бразильских товарищей, с криком «Неймар!» бросаясь на землю и изображая припадок. Еще множество пародий сделали пользователи Сети и блогеры.


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