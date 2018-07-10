Памела Андерсон летит в Россию на полуфинал ЧМ

Актриса собирается поддержать своего возлюбленного, защитника сборной Франции по футболу Адиля Рами.

Американская актриса и модель Памела Андерсон прилетит в Россию на полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сыграют Франция и Бельгия. Об этом сообщает французское издание Closer.

Отмечается, что Андерсон прилетит на самолёте вместе с родственниками французских футболистов, для которых Федерация футбола страны арендует самолёт. Актриса собирается поддержать своего возлюбленного, защитника сборной Франции по футболу Адиля Рами.

Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Вторая пара полуфиналистов — Англия и Хорватия — сыграют 11 июля.

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