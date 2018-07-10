Выбраны судьи на решающие матчи ЧМ-2018

Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место - 14-го, финал - 15-го.

Судейский комитет ФИФА определил список из 12 главных арбитров, 26 ассистентов и 10 видеоассистентов для обслуживания четырех последних матчей мундиаля в России, передает СИА «SPORTINFORM».

Отметим, в финальном списке присутствует и вызвавший неоднозначную реакцию своей работой в матче Колумбия - Англия американец Марк Гейгер. Кто именно будет обслуживать полуфиналы, матч за третье место и финал, пока не определено.

По информации официального сайта ЧМ-2018, арбитрами финальной стадии турнира стали:

АФК: Алиреза Фагани (И.Р. Иран) КАФ: Маланг Дьедиу (Сенегал)

КОНКАКАФ: Марк Гейгер (США), Сезар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика)

КОНМЕБОЛ: Андрес Кунья (Уругвай); Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия)

ОФК: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)

УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция); Бьорн Кейперс (Нидреланды), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место - 14-го, финал - 15-го.





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