До финала чемпионата осталось:

Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 11 июля

Игра пройдет в полночь 11 июля, на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото : pronedra.ru10 июля 2018, 10:01

Первую путёвку в финал чемпионата мира разыграют сборные Франции и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет в полночь 11 июля, на стадионе «Санкт-Петербург».

Назначение на матч получил уругвайский арбитр Андрес Кунья.

Напомним, на стадии 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сломили сопротивление Аргентины (4:3), в четвертьфинале уверенно разобрались с Уругваем (2:0).

Сборная Бельгии в плей-офф обыграла команду Японии (3:2), а в четвертьфинале одолела пятикратных чемпионов мира сборную Бразилии (2:1).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
11 июля в 00:00 -
12 июля в 00:00 -
14 июля в 20:00 -
15 июля в 21:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ