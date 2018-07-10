Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 11 июля

Игра пройдет в полночь 11 июля, на стадионе «Санкт-Петербург».

Первую путёвку в финал чемпионата мира разыграют сборные Франции и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет в полночь 11 июля, на стадионе «Санкт-Петербург».

Назначение на матч получил уругвайский арбитр Андрес Кунья.

Напомним, на стадии 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сломили сопротивление Аргентины (4:3), в четвертьфинале уверенно разобрались с Уругваем (2:0).

Сборная Бельгии в плей-офф обыграла команду Японии (3:2), а в четвертьфинале одолела пятикратных чемпионов мира сборную Бразилии (2:1).

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