Прогноз букмекеров: сможет ли Бельгия впервые в истории выйти в финал ЧМ

Ставка на победу сборной Франции - 2.49.

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителей игр первого дня ½ финала чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

В матче между Францией и Бельгией, букмекеры отдают предпочтение подопечным Дидье Дешама. Ставка на победу сборной Франции - 2.49. На победу их оппонентов, команду Бельгии котировка - 3.14. Равный счет матча оценивается коэффициентом - 3.34.

«Думаю, фавориты - французы. Да оно и по линии так. Как-то у них больше всего затвержено. Наизусть выучено, что ли. В контратаках они бельгийцев хоть раз, да достанут. А ошибки бразильцев, побежавших вперед, и давших Бельгии пространство - не повторят. Кроме того, прекрасный матч против Уругвая провел Канте. У него был не очень ровный сезон. Но уж если пошло - то, думаю, в центре он способен царить. Продолжу ждать пенальти: ни в одном четвертьфинале не было: пора. Но это перед матчем. В-общем, прямую победу Франции брать не решусь. Выбор - между форой (0) и проходом. Коэффициенты на то и на другое - почти не отличаются и очень неплохие», - отмечает спортивный эксперт Юрий Розанов.

«Очень хотелось бы получить такой же яркий матч как Бельгия-Бразилия. Вполне возможно, но не факт. Слишком высоки ставки. К тому же обе команды прекрасно понимают, что атака у обеих, пожалуй, посильнее обороны, и если Бельгия еще может чуть раскрываться и рассчитывать на Куртуа, то у Франции вратарь все-таки не такой блистательный как бельгиец. Это я к тому, что Франция вряд ли сыграет так же агрессивно и мощно в атаке как Бразилия. Дешам так не играет. Матч с Аргентиной, проваленный аргентинцами, надо вынести за скобки, а как мы увидели в матче с игравшим от защиты Уругваем, Франция смогла забить только со стандарта и после грубой ошибки вратаря. Мабаппе на поле было не видно. Очень хочется увидеть напоследок яркую, классную игру, очень надеюсь, что так и будет, но думаю, что игра может нас и разочаровать, превратившись в позиционную борьбу. Угадать это за несколько дней до матча совершенно невозможно», - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«Последний раз сборная Бельгии играла в полуфинале чемпионата мира 32 года назад, играла против гения Диего Марадоны и не имела почти никаких шансов на успех. Сегодняшняя Франция, бесспорно, тоже очень талантлива, у неё есть новый гений - Кильян Мбаппе, которому, впрочем, лишь предстоит дорасти до роли и статуса суперзвезды. А, главное, бельгийцы и сами сейчас имеют в составе нескольких выдающихся игроков, способных творить игру и врываться в историю. Азар, Лукаку и Де Брёйне - самое яркое атакующее звено нынешнего чемпионата. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что Бельгия забьет в этом матче. При всей строгости игры французов в обороне сопротивляться бельгийским звёздам так же уверенно, как уругвайской атаке, лишенной Эдисона Кавани, будет невозможно. Скорее, этот матч будет похож на встречу французов с аргентинцами. Играю основной ставкой «обе забьют», а добавляю верх, в котором тоже не сомневаюсь...», - делится своим мнением эксперт Александр Шмурнов.

«Сразу оговорюсь, я бы хотел, чтобы в финале чемпионата мира сыграли сборные Бельгии и Англии, поэтому, возможно, в какой-то степени это желание отразится и на прогнозах. Хотя, конечно, постараюсь этого избежать.

Французы, по ощущениям, максимальные мощности еще не включали. И не выкладывались по полной программе. Ни Аргентина, ни Уругвай стопроцентной отдачи не потребовали, несмотря на всю разудалость и «качельность» матча 1/8 финала. Добавлять французам определенно есть, куда. И за счет чего тоже.

Бельгийцы – куражные. У них и японцы крови попили, и бразильцы тем более. Но сборная Бельгии в этой паре выглядит, как команда, которая в большей степени умеет подстраиваться под соперника. Тогда как французы просто прут вперед, как паровоз из фильма братьев Люмьер. Особенно «трансформерное» качество бельгийцев проявилось в четвертьфинале с Бразилией. Роберто Мартинес не только ожидаемо усадил на лавку Янника Феррейру-Карраско, но и убрал Дриса Мертенса, выдвинув вперед Кевина де Брюйне. Это дало двойной эффект: один из лучших атакующих полузащитников мира получил больше свободы, а Маруан Феллаини, заслуживший место в стартовом составе, добавил тяжеловесности средней линии и мощи на «втором этаже». Думаю, Мартинес сохранит этот стартовый состав, а Дидье Дешаму менять что-то, по-прежнему, нет никакой нужды. Как и в матче Бельгия – Бразилия, ожидаю результативный футбол с обеих сторон», - комментирует спортивный журналист Дмитрий Мостовой.

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