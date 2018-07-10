Сборная Хорватии припасла секретное оружие на полуфинал ЧМ-2018 против Англии

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля в Москве, начало игры в 00:00 по времени Астаны.
Сборная Хорватии по футболу припасла секретное оружие против команды Англии на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018, сообщает Vesti.kz.
Хорватский нападающий Марио Манджукич во время тренировки своей команды занял место в воротах и смог отразить удар в падении.
Хорватский футбольный союз пошутил в своем Twitter, что Манджукич может стать секретным оружием против Англии.
Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля в Москве, начало игры в 00:00 по времени Астаны.
Вторую полуфинальную пару составили сборные Франции и Бельгии. Эта встреча пройдет 10 июля (00:00) в Санкт-Петербурге.
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