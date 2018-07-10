Ролик про атаку на автобус сборной Бразилии оказался фейком

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
СМИ распространили недостоверную информацию.
Видеозапись, на которой бразильские футбольные болельщики забросали яйцами автобус национальной сборной, которая выбыла с чемпионата мира по футболу, оказалась фейком, сообщает "Советский спорт".
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Ранее ряд зарубежных СМИ распространил видеоролик, на котором некие люди забрасывают яйцами автобус в Бразилии. Утверждалось, что это автобус, на котором ехала сборная Бразилии по футболу, выбывшая из чемпионата мира, который проходит в России.
На самом деле этот видеоролик был снят в марте 2018 года и на нем протестующие забрасывают овощами и яйцами автобус, на котором ехал бывший президент Бразилии Лула да Силва.
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