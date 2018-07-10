Как на постсоветском пространстве поддерживали ЧМ-мира по футболу

Музыкальные исполнители со всех стран присоединились к ажиотажу вокруг главного события футбольного мира, проходящего в России. Поддерживали сборную как могли.

Шуточные и серьезные, снятые на камеру от телефона или с профессиональной постановкой - так в Кыргызстане, Казахстане и России поддерживали сборную в участие на ЧМ по футболу 2018. К сожалению, сегодня итоги игры россиян на мировой арене уже подведены, однако вспомнить о том, как болельщики из разных стран поддерживали футболистов никогда не поздно. Zakon.kz отобрал тройку наиболее интересных и запоминающихся роликов от болельщиков постсоветского пространства.

Казахстанские участники группы AKVAFON посвятили чемпионату мира по футболу в России новую песню "Бес футбола". Музыку и слова написал Олег Белов. Снимали постановочное видео музыканты в одном из двором Алматы.

Также патриотичный клип сняли в Кыргызстане, озаглавив его "Россия Матушка, вставай!". Композицию авторы скромно обозначили, как хит 2018 года. Меньше чем за неделю клип посмотрело больше 80 тысяч человек.

Пожалуй, главным хитом сезона можно назвать выступление тандема группы "Ленинград" и Семена Слепакова с композицией "Чемпионы". В ней авторы скандально известной питерской группы недвусмысленно намекают на чрезмерное везение российской сборной и ее небывалый успех, который также легко может испариться, что, собственно, и случилось после публикации видеоролика.

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