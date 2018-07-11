"Мотивация для нас". Хорватский тренер попросил поддержки российских фанатов

Он также поблагодарил Россию за гостеприимство и отметил, что команда будет тепло вспоминать эти недели на мундиале.

Тренер хорватской сборной по футболу Златко Далич выразил надежду, что российские болельщики поддержат Хорватию в полуфинале чемпионата мира — 2018, передает Лайф.

— Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас, — сказал он.

Он также поблагодарил Россию за гостеприимство и отметил, что сборная Хорватии будет тепло вспоминать эти недели на мундиале.

Напомним, что после того, как хорватская сборная обыграла Россию в 1/4 финала ЧМ-2018 возник скандал из-за провокационных высказываний футболистов команды Огнена Вукоевича и Домагоя Виды. На видео, которое появилось после матча, Домагой Вида крикнул фразу: "Слава Украине", а член команды Вукоевич сказал, что посвящает эту победу Незалежной.

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