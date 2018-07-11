Франция - Бельгия: первый тайм позади

По итогам первых 45-й минут игры счет на табло 0:0.

Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

По итогам первых 45-й минут игры счет на табло 0:0.

Ира проходит на стадионе "Санкт-Петербург", команды разыгрывают первую путевку в финал чемпионата мира.

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