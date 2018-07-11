Определился первый финалист ЧМ-2018

Победу французам принес единственный гол, забитый Самуэлем Юмтити на 51-й минуте игры.

Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в финал чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0.

Обе команды очень резво начали матч. Мяч почти не задерживался в центре поля, попеременно находясь на половине то одной, то другой сборной. Если бельгийцы чаще атаковали, используя фланги, то французы действовали на контратаках. В первом тайме команды голов не забили.

На 51-й минуте игры счет открыл французский футболист камерунского происхождения, защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити. После подачи Гризманна с углового в центр штрафной Юмтити головой забросил мяч в «девятку».

Бельгийцы пытались отыграться, но больше голевых нереализованных моментов было у французов. Подопечные Дидье Дешама получили заслуженную путевку в финал чемпионата мира-2018.

Сборная Франции сыграет 15 июля в финале чемпионата с победителем пары Англия-Хорватия. Решающая игра турнира пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

Сборная Бельгии 14 июля в Санкт-Петербурге поборется в матче за третье место с командой, потерпевшей поражение в англо-хорватском противостоянии.

Франция – Бельгия 1:0

Голы: Самуэль Юмтити (51).

Составы команд:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Феллайни, Витсель, Дембеле, Азар, Де Брёйне, Лукаку.

Главный судья: Андрес Кунья (Уругвай).

11 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

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