Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 12 июля

Победителю пары Хорватия-Англия предстоит встретится со сборной Франции.

Сегодня сборные Хорватии и Англии определят второго финалиста чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет в полночь 12 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

Матч рассудит судейская бригада во главе с Джюнейтом Чакыром из Турции

Победителю пары Хорватия-Англия предстоит сразиться за главный трофей чемпионата со сборной Франции. Финальный матч пройдет 15 июля в Москве.

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