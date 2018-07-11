Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 12 июля

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Победителю пары Хорватия-Англия предстоит встретится со сборной Франции.
Сегодня сборные Хорватии и Англии определят второго финалиста чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Игра пройдет в полночь 12 июля, в Москве на стадионе «Лужники».
Матч рассудит судейская бригада во главе с Джюнейтом Чакыром из Турции
Победителю пары Хорватия-Англия предстоит сразиться за главный трофей чемпионата со сборной Франции. Финальный матч пройдет 15 июля в Москве.
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