Букмекеры назвали фаворита матча Хорватия – Англия

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителя второго полуфинального матча чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Спортивные аналитики преимущество в матче Англия – Хорватия, отдают англичанам. Коэффициент на победу "трех львов" - 2.36. Победа сборной Хорватии – 3.62. Ничья в основное время оценивается котировкой - 3.13.

"Мне не нравится сборная Хорватии. Кроме гениального Модрича смотреть там не на что. Это надо умудриться с такими сборными как Дания и Россия, имея в составе игроков топ европейских клубов, довести дело до серии пенальти! Англия на самом деле по игрокам на некоторых позициях хорватам пожалуй что даже уступает, но мне кажется, что с точки зрения игры Англия более понятная команда, и игроки лучше знают, что им делать в той или иной ситуации. Хорватия два раза прошла на тоненького, в третий раз, я думаю, что это не получится, да и для мирового футбольного сообщества вывески финала Франция-Англия будет более привлекательной, чем что-то иное. Англия хороша командной игрой, сильнее в нападении и очень хороша на стандартах, плюс игроки вроде Стерлинга быстрее оппонентов, которые намотали 240 минут за два матча, так что сил у Англии осталось гораздо больше. Плюс, как выяснилось, у Англии есть вратарь, который тащит", - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.