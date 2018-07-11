Букмекеры назвали фаворита матча Хорватия – Англия

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Спортивные аналитики преимущество в матче отдают англичанам.
Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителя второго полуфинального матча чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Спортивные аналитики преимущество в матче Англия – Хорватия, отдают англичанам. Коэффициент на победу "трех львов" - 2.36. Победа сборной Хорватии – 3.62. Ничья в основное время оценивается котировкой - 3.13.
"Мне не нравится сборная Хорватии. Кроме гениального Модрича смотреть там не на что. Это надо умудриться с такими сборными как Дания и Россия, имея в составе игроков топ европейских клубов, довести дело до серии пенальти! Англия на самом деле по игрокам на некоторых позициях хорватам пожалуй что даже уступает, но мне кажется, что с точки зрения игры Англия более понятная команда, и игроки лучше знают, что им делать в той или иной ситуации. Хорватия два раза прошла на тоненького, в третий раз, я думаю, что это не получится, да и для мирового футбольного сообщества вывески финала Франция-Англия будет более привлекательной, чем что-то иное. Англия хороша командной игрой, сильнее в нападении и очень хороша на стандартах, плюс игроки вроде Стерлинга быстрее оппонентов, которые намотали 240 минут за два матча, так что сил у Англии осталось гораздо больше. Плюс, как выяснилось, у Англии есть вратарь, который тащит", - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.
"Хорваты потратили намного больше сил. Дважды били пенальти. И самое главное - по движению Англия явно добавляет. А хорваты садятся. В такой ситуации (хоть хорваты и отлично укомплектованы в принципе) я считаю вполне разумным ставку на Англию. Наверное, чистая победа хороша сама по себе. Но я попытаюсь повысить коэффициент. И возьму еще и тотул больше 1,5. Примерно как со шведами. По сути чего-то подобного я и жду. Хорваты не выиграли движение у сборной России. У сборной Дании тоже не выиграли. С реактивной атакой Англии им будет трудно.Я бы даже сказал - невозможно. А может, мне просто финал Англия - Франция просто очень нравится своим названием...", - отмечает спортивный эксперт Юрий Розанов.
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