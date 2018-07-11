Продажи кокошников резко выросли в России за время ЧМ-2018

Самые популярные модели — красного цвета, с лентами.

В городах России, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, с началом мирового первенства зафиксирован всплеск продаж кокошников, сообщает РБК

Рост числа покупок кокошников зафиксирован с первой недели чемпионата (11–17 июня), пятикратный рост был зафиксирован к четвертой неделе (2–8 июля).

"Стремительный рост" числа покупок и цен на кокошники произошел в период четвертой недели ЧМ, накануне матча Россия — Хорватия, 6–7 июля, уточняет ОДФ.

Из ассортимента свыше 100 наименований повышенным спросом пользовались кокошники красного цвета, украшенные лентами. Больше всего их было куплено в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На текущей, пятой неделе с начала ЧМ объем покупок кокошников не уменьшается, он примерно на том же уровне, что неделю назад.

Кокошники пользуются спросом у болельщиков сборной России, которые посещают игры чемпионата мира по футболу, а также у иностранных болельщиков, которые покупают этот головной убор как сувенир.

Во время матча между сборными России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу операторы трансляции показали болельщиков — женщину и двух мужчин в кокошниках, что-то жующих на трибунах стадиона "Лужники". Фотографии с ними быстро распространились в сети Интернет и превратились в мем.

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