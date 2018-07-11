Сексуальность жены оскандалившегося хорватского футболиста "взорвала" соцсети

В социальных сетях широко обсуждается избранница славящего Украину хорвата Домагоя Виды – Ивана Вида, завоевавшая титул "мисс Хорватия".

Игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида не перестает давать поводы для бурных обсуждений в Сети и прессе. Теперь внимание пользователи Всемирной паутины приковано к его спутнице, сообщают dni.ru.

Казалось бы, защитник национальной сборной Хорватии по футболу использовал все возможности, чтобы мелькать в громких заголовках новостей. Поступок спортсмена осудили даже на родине, а его коллегу по цеху вовсе отстранили от участия в ЧМ-2018.

Повторная провокация Домагоя Виды не вызывала бурных эмоций. Однако теперь не нужно утруждаться, чтобы быть на слуху. Любопытные пользователи Сети, как и ожидалось, решили выяснить, чем дышит скандально известный футболист.

Внимание завсегдатаев социальных сетей привлекла избранница спортсмена – Ивана Вида. Красавица, завоевавшая титул "мисс Хорватия", родила супругу сына Давида.

Сейчас семья хорватского футболиста гостит в Москве. Фотографии путешествия по России то и дело появляются в Instagram Иваны.

Девушка регулярно публикует свои соблазнительные снимки, от которых подписчики приходят в восторг. Пользователи Сети не могут удержаться от того, чтобы написать в комментариях к постам Иваны парочку комплиментов.

"Знатные мячики", "А жена-то сочненькая...", "Красавица и чудовище! Не понимаю, как она могла выйти замуж за такого эльфа, который еще и не следит за языком?" – высказались подписчики. Примечательно, что с недавних пор страницу девушки оккупировали русскоязычные юзеры и украинцы.

Стоит отметить, что к Иване обитатели Всемирной паутины относятся доброжелательно, закрывая глаза на выходки ее избранника. При этом подписчики отмечают, что она могла бы провести с супругом воспитательную беседу.

Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали неоднозначное видео. В ролике Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".

ФИФА расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.

Исключенный из состава делегации сборной Хорватии Вукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. По словам спортивного деятеля, он с пониманием относится к решению отстранить его от участия в ЧМ и не хочет быть обузой для своей команды в преддверии важного полуфинального матча.

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