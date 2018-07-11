Тренер сборной России сравнил критика команды с невостребованным алкоголиком

49-летний Канчельскис неоднократно выступал с критикой в адрес национальной команды, в частности, ее главного тренера.

Член тренерского штаба сборной России Мирослав Ромащенко отреагировал на критику бывшего футболиста национальной команды Андрея Канчельскиса. Помощник Станислава Черчесова сделал соответствующую запись в своем Facebook.

«Он, именно он мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им», — пишет Ромащенко о Канчельскисе. Он также отмечает, что в свое время мечтал о совместной фотографии.

«Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но объяснимо», — заключил 44-летний специалист.

49-летний Канчельскис неоднократно выступал с критикой в адрес национальной команды, в частности, ее главного тренера. 2 июля, несмотря на победу россиян над Испанией, бывший футболист национальной команды критично отозвался о работе Черчесова.

На домашнем чемпионате мира сборная России добралась до 1/4 финала. Команда Черчесова остановилась в шаге от полуфинала турнира, уступив по пенальти хорватам (3:4, 2:2).

Канчельскис выступал в составе сборных СССР и России. В клубной карьере футболиста значатся такие клубы как «Динамо» Киев, «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс».

В активе Ромащенко 15 матчей в составе сборной Белоруссии. Футболист выступал в России за «Уралмаш» и московский «Спартак». С октября 2011-го года он сотрудничает с Черчесовым, являясь его помощником в различных командах. В том числе московском «Динамо», «Амкаре», польской «Легии».

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