Киран Триппьер открыл счет в матче Англия — Хорватия

Уже на 5-й минуте Киран Триппьер, пробив точно со штрафного, открыл счет.

В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречаются сборные Хорватии и Англии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает zakon.kz.

Уже на 5-й минуте защитник английской команды Киран Триппьер, пробив точно со штрафного, открыл счет.

Победитель матча Хорватия — Англия сыграет в финале чемпионата мира–2018 с командой Франции, а проигравший поборется с Бельгией в матче за третье место на турнире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!