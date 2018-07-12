До финала чемпионата осталось:

Киран Триппьер открыл счет в матче Англия — Хорватия

Уже на 5-й минуте Киран Триппьер, пробив точно со штрафного, открыл счет.

Фото : RT12 июля 2018, 01:03

В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречаются сборные Хорватии и Англии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает zakon.kz.

Уже на 5-й минуте защитник английской команды Киран Триппьер, пробив точно со штрафного, открыл счет.

Победитель матча Хорватия — Англия сыграет в финале чемпионата мира–2018 с командой Франции, а проигравший поборется с Бельгией в матче за третье место на турнире.


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