Основное время матча Хорватия-Англия завершилось вничью

Счет на табло – 1:1.

Завершилось основное время матча ½ финала между сборными Хорватии и Англии, сообщает Zakon.kz.

По итогам 90 минут игры команды не смогли выявить победителя. Счет на табло – 1:1.

На 5-й минуте счет в поединке открыл Киран Триппьер. Сравнял счет на 68-й минуте Иван Перишич.

Теперь командам предстоит сыграть два тайма по 15 минут. Если счёт останется ничейным, будет назначена серия пенальти.

Хорватия – Англия – 1:1

Голы: Киран Триппьер (5), Иван Перишич(68)

Составы команд:

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич - Ребич, Манджукич.

Англия: Пикфорд - Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер - Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг - Кейн.

Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция)

12 июля. Москва. Стадион «Лужники».

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