Основное время матча Хорватия-Англия завершилось вничью

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Счет на табло – 1:1.
Завершилось основное время матча ½ финала между сборными Хорватии и Англии, сообщает Zakon.kz.
По итогам 90 минут игры команды не смогли выявить победителя. Счет на табло – 1:1.
На 5-й минуте счет в поединке открыл Киран Триппьер. Сравнял счет на 68-й минуте Иван Перишич.
Теперь командам предстоит сыграть два тайма по 15 минут. Если счёт останется ничейным, будет назначена серия пенальти.
Хорватия – Англия – 1:1
Голы: Киран Триппьер (5), Иван Перишич(68)
Составы команд:
Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич - Ребич, Манджукич.
Англия: Пикфорд - Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер - Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг - Кейн.
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
12 июля. Москва. Стадион «Лужники».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|14 июля в 20:00
|-
|15 июля в 21:00
|-