Генсек ФИФА пошутила, что могла бы получить гражданство РФ

Фатма Самура: Россия превзошла все наши ожидания.

Также Фатма Самура подчеркнула, что все побывавшие на ЧМ-2018 иностранцы оказались довольны организацией турнира, сообщает Life.ru.

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура в шутливой форме рассказала о получении гражданства РФ, так как регулярно бывает в России из-за проходящего в стране мирового первенства.

— Думаю, я уже могла бы гражданство получить, потому что за два года приезжала 23 раза в вашу замечательную страну, — пошутила Самура во время встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Как отметила Самура, многие сомневались в готовности РФ к проведению чемпионата мира. Но, по словам генсека ФИФА, "Россия проделала огромную работу и решила все вопросы".

Также Самура подчеркнула, что все побывавшие на ЧМ-2018 иностранцы оказались довольны.

— Россия превзошла все наши ожидания — в плане организации, безопасности, гостеприимства и количества улыбок на лицах людей, — добавила генеральный секретарь ФИФА.

Ранее Фатма Самура поблагодарила российского лидера Владимира Путина за организацию чемпионата мира.

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