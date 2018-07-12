Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира-2018

Хорваты впервые в истории вышли в финал ЧМ.

Сборная Хорватии и стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Англии, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», и завершилась со счетом 2:1.

Основное время матча Хорватия - Англия закончилось со счетом 1:1. Англичанам повезло забить быстрый гол, после они сосредоточились на обороне. Счет на 5-й минуте открыл Киран Триппьер. Защитник «Тоттенхэм Хотспур» пробил со штрафного, перебросив мяч через стенку, точно в правую «девятку». Голкипер хорват не смог дотянуться.

На 68-й минуте гол в ворота англичан забил Иван Перишич. После подачи в штрафную Перишич из-за спины защитника ногой срезал мяч в угол ворот.

Решающий гол был забит во втором тайме дополнительного времени. К исторической победе сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира привел гол Марио Манджукича.

15 июля сборная Хорватии сыграет в финале чемпионата мира с национальной командой Франции, которая ранее в полуфинале обыграла сборную Бельгию. Решающая игра турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Сборная Англии 14 июля в Санкт-Петербурге поборется в матче за третье место с бельгийской дружиной.

Хорватия – Англия – 2:1

Голы: Киран Триппьер (5), Иван Перишич(68), Марио Манджукич(109).

Составы команд:

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич - Ребич, Манджукич.

Англия: Пикфорд - Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер - Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг - Кейн.

Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

12 июля. Москва. Стадион «Лужники».

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