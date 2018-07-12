Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира-2018

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Хорваты впервые в истории вышли в финал ЧМ.
Сборная Хорватии и стала вторым финалистом чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Англии, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла в Москве, на стадионе «Лужники», и завершилась со счетом 2:1.
Основное время матча Хорватия - Англия закончилось со счетом 1:1. Англичанам повезло забить быстрый гол, после они сосредоточились на обороне. Счет на 5-й минуте открыл Киран Триппьер. Защитник «Тоттенхэм Хотспур» пробил со штрафного, перебросив мяч через стенку, точно в правую «девятку». Голкипер хорват не смог дотянуться.
На 68-й минуте гол в ворота англичан забил Иван Перишич. После подачи в штрафную Перишич из-за спины защитника ногой срезал мяч в угол ворот.
Решающий гол был забит во втором тайме дополнительного времени. К исторической победе сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира привел гол Марио Манджукича.
15 июля сборная Хорватии сыграет в финале чемпионата мира с национальной командой Франции, которая ранее в полуфинале обыграла сборную Бельгию. Решающая игра турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
Сборная Англии 14 июля в Санкт-Петербурге поборется в матче за третье место с бельгийской дружиной.
Хорватия – Англия – 2:1
Голы: Киран Триппьер (5), Иван Перишич(68), Марио Манджукич(109).
Составы команд:
Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич - Ребич, Манджукич.
Англия: Пикфорд - Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер - Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг - Кейн.
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
12 июля. Москва. Стадион «Лужники».
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