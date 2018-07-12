ФИФА просит уменьшить количество планов с красивыми девушками в трансляциях ЧМ

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Глава Департамента устойчивого развития Международной федерации футбола (ФИФА) Федерико Аддиеки заявил о просьбе федерации к вещателям снизить количество планов с красивыми девушками во время трансляции матчей чемпионата мира, пишет Лайф.
Как отмечает AP News, в ФИФА обратили на это внимание во время трансляций игр чемпионата мира в России.
Аддиеки считает позицию организации "нормальной эволюцией".
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финальная игра между сборными Франции и Хорватии состоится в ближайшее воскресенье на московском стадионе "Лужники".
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|14 июля в 20:00
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