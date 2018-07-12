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ФИФА просит уменьшить количество планов с красивыми девушками в трансляциях ЧМ

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Фото : © РИА Новости/Владимир Песня12 июля 2018, 07:41

Глава Департамента устойчивого развития Международной федерации футбола (ФИФА) Федерико Аддиеки заявил о просьбе федерации к вещателям снизить количество планов с красивыми девушками во время трансляции матчей чемпионата мира, пишет Лайф.

Как отмечает AP News, в ФИФА обратили на это внимание во время трансляций игр чемпионата мира в России.

Аддиеки считает позицию организации "нормальной эволюцией".

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финальная игра между сборными Франции и Хорватии состоится в ближайшее воскресенье на московском стадионе "Лужники".


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